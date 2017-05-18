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Иманалиев: Будущий президент должен быть сильным в международных вопросах, экономике и сфере безопасности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/imanal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426733-ru.html

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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков является достойным кандидатом в президенты страны – политолог

18 мая 2017, 14:18       Комментарии

Будущий президент должен быть сильным в международных вопросах, в вопросах экономики и сферы безопасности. Об этом K-News заявил депутат Жогорку Кенеша от партии "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев.
"Выдвижение кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на президентские выборы от СДПК — явление вполне ожидаемое. Что касается его шансов на победу в предстоящих выборах, то я думаю, у любого другого кандидата от правящей партии было бы столько же шансов, что и у Сооронбая Шариповича. Да, он очень опытный хозяйственник, но, я думаю, будущий президент также должен быть сильным и в международных вопросах, и в вопросах экономики, и в сфере безопасности", — заявил Иманалиев.
По словам нардепа, с Жээнбековым он проработал с 2000 по 2005 год, в бытность последнего заместителем спикера.
"Не помню, чтобы он принимал какие-то решения национального масштаба, не помню его масштабных политических поступков, но, в тоже время, он никому не переходил дорогу", — подчеркнул депутат от фракции "Ата Мекен".
Напомним, 17 мая по итогам заседания политсовета СДПК Сооронбая Жээнбекова выдвинули кандидатом в президенты от социал-демократов.

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