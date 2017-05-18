Иманалиев: Будущий президент должен быть сильным в международных вопросах, экономике и сфере безопасности

18 мая 2017, 14:18 Комментарии

Будущий президент должен быть сильным в международных вопросах, в вопросах экономики и сферы безопасности. Об этом K-News заявил депутат Жогорку Кенеша от партии "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев.

"Выдвижение кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на президентские выборы от СДПК — явление вполне ожидаемое. Что касается его шансов на победу в предстоящих выборах, то я думаю, у любого другого кандидата от правящей партии было бы столько же шансов, что и у Сооронбая Шариповича. Да, он очень опытный хозяйственник, но, я думаю, будущий президент также должен быть сильным и в международных вопросах, и в вопросах экономики, и в сфере безопасности", — заявил Иманалиев.

По словам нардепа, с Жээнбековым он проработал с 2000 по 2005 год, в бытность последнего заместителем спикера.

"Не помню, чтобы он принимал какие-то решения национального масштаба, не помню его масштабных политических поступков, но, в тоже время, он никому не переходил дорогу", — подчеркнул депутат от фракции "Ата Мекен".

Напомним, 17 мая по итогам заседания политсовета СДПК Сооронбая Жээнбекова выдвинули кандидатом в президенты от социал-демократов.