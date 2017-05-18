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Руслан Казакбаев: Выбор в пользу Сооронбая Жээнбекова — вполне логичный

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/ruslan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426732-ru.html

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18 мая 2017, 14:29       Комментарии

Выбор в пользу Сооронбая Жээнбекова — вполне логичный. Об этом K-News заявил депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Руслан Казакбаев, комментируя вчерашнее выдвижение действующего премьер-министра в качестве кандидата в президенты.
«Хочу поздравить Сооронбай Шариповича с выдвижением на президентских выборах. Все ждали и гадали, кого же выдвинет одна из самых больших партий страны. Конечно, все это время в качестве возможных кандидатов от СДПК звучали несколько фамилий, и все они были достойны и могли украсить любую предвыборной кампанию. Но выбор пал на Сооронбай Шариповича, и выбор этот, скажу я вам, весьма логичный», — отмечает парламентарий.
По словам Казакбаева, Жээнбеков — очень опытный хозяйственник, он прошел все ступени государственной службы, начиная от рядового сотрудника до премьер-министра страны. Также он долгое время проработал в тесном контакте с гражданами, будучи губернатором, акимом, депутатом нескольких созывов.
«Что касается минусов, недавно мы приняли отчет правительства, и надо открыто сказать: многие показатели нас не устраивают. Во многих направлениях не были проведены решительные реформы», — подчеркнул Руслан Казакбаев.

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