После массового отравления детей во всех соцучреждениях пройдут проверки

18 мая 2017, 14:03 Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 17 мая провела рабочее совещание по вопросу произошедшего массового отравления учащихся средней школы села Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области и проводимой работе в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

По информации директора департамента профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора Толо Исакова, в результате массового отравления был госпитализирован 31 ребенок, из которых на сегодня 25 выписаны домой. В настоящее время 6 детей находятся в Ноокенской территориальной больнице и продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии.

Было отмечено, что всем нуждающимся оказана неотложная медицинская помощь. Двум школьникам поставлен диагноз "ОРВИ", у остальных - диагноз "отравление неясной этиологии".

Выписанные дети находятся под наблюдением медицинских работников группы семейных врачей. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано. По результатам лабораторных исследований проб воды с источника, из резервуара по показателям химической, токсикологической безопасности отклонений не выявлено.

По итогам проведенного совещания вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова дала ряд поручений министерствам и ведомствам. В том числе Министерству здравоохранения поручено:

<li>совместно с МВД завершить расследование в установленные сроки;</li><li>продолжить активную работу территориальных подразделений Департамента профилактики заболеваний и Госсанэпидемнадзора на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил на туристических объектах и объектах общественного питания, независимо от форм собственности;</li><li>совместно с полпредами правительства в областях и местными государственными администрациями на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам личной гигиены, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.</li>

Министерству образования и науки поручено взять на постоянный контроль вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в детских садах, школьных учреждениях, вузах, независимо от форм собственности.

Фонду обязательного медицинского страхования в период возникновения эпидемических вспышек и других чрезвычайных ситуаций обеспечить своевременное финансирование организаций здравоохранения, входящих в систему Единого плательщика для экстренной закупки необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.