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К лету готовы: "Газпромнефть" расширяет сеть газозаправочных станций

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360069_k_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426730-ru.html

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18 мая 2017, 14:12       Комментарии

В течение 5 месяцев 2017 года "Гaзпрoм нeфть Aзия" установила дополнительное оборудование для продажи сжиженного углеводородного газа на 7-ми заправочных станциях сети "Гaзпрoмнeфть".
Альтернативное топливо стало доступным на станциях сети, расположенных в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях: АЗС №43 (с. Беловодское), АГЗС №61 (г. Балыкчы), АГЗС №66 (г. Каракол) и АЗС №70 (с. Кочкор).
Столица также пополнилась тремя АГЗС: №17 (ул. Ж.Жолу, 276/2 - ул. Ибраимова) №31 (мкр. Улан, ул. Ахунбаева, 2Б) и №38 (ул. Ахунбаева 102 А/ул.Малдыбаева).
АГЗС №31 является первой газозаправочной станцией, топливные рукава которой могут одновременно заправлять сжиженным газом 6 автомашин.
Учитывая привлекательную цену сжиженного углеводородного газа, расширение сети АГЗС "Гaзпрoмнeфть" особенно актуально в преддверии курортного сезона. Более того, все оборудование, установленное в сети "Гaзпрoмнeфть", соответствует всем нормам промышленной и экологической безопасности.
К тому же, заправляясь автомобильным газом по карте лояльности "Сапарыбыз бир", автовладельцы экономят еще больше. За все покупки топлива или любых товаров в магазинах при заправочных станциях сети на карту участника программы лояльности начисляются баллы, которые впоследствии можно потратить на топливо или товары.
"Более 9 лет назад наша компания первой начала осуществлять крупные поставки сжиженного углеводородного газа. Многие автовладельцы, перешедшие на данный вид топлива уже почувствовали ощутимую экономию своих средств. Сжиженный газ производства Омского нефтеперерабатывающего завода "Гaзпрoм нeфть" отличается своим качеством и бережным отношением к двигателю автомобиля и экологии", - отметил заместитель генерального директора "Гaзпрoм нeфть Aзии" по розничным продажам Алишер Жолчуев.
Заправочные станции "Гaзпрoмнeфть" - это современные, комфортабельные автозаправочные комплексы с высоким уровнем обслуживания и широким набором дополнительных услуг.
В настоящее время в сети работают 18 АГЗС:
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