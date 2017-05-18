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Торговцам в подземках будут предоставлены рабочие места – мэрия Бишкека

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/torgovtca...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426729-ru.html

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18 мая 2017, 14:11       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Торговцам в подземках будут предоставлены рабочие места. Об этом было заявлено на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По словам замначальника Управления капитального строительства мэрии Койчугула Ибраимова, в Бишкеке начался ремонт подземных переходов для улучшения облика столицы.
По его словам, на данный момент начат ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй.
"Ремонт осуществляется подрядной организацией – ОсОО "ГлавТехИнвест". В данный момент осуществляется демонтаж существующей металлической пирамиды с восточной стороны перехода", - сказал он.
Как рассказал начальник Управления муниципальным имуществом Султан Омуров, с предпринимателями достигнуто понимание, после завершения ремонтных работ им будут предоставлены рабочие места.
"Условия содержания подземного перехода и аренда будут обговорены после завершения реконструкции. Сейчас они освобождают свои торговые площади для того, чтобы начался запланированный ремонт", - отметил он.
Начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тюлебердиев сообщил, что для улучшения состояния подземных переходов планируется заменить напольное покрытие и облицовку стен.
Кроме того, будут отремонтированы потолки с использованием современных материалов, также будет заменено освещение. Старые лестничные марши входных групп будут демонтированы и заменены на новые марши. С четырех сторон перехода будут установлены навесы с металлическими конструкциями и остеклением "триплекс", - проинформировал А. Тюлебердиев.
Участники пресс-конференции сообщили, что в общем планируется провести ремонт двух подземных переходов на пересечении проспектов Чуй и Манаса и улицы Абдрахманова и проспекта Чуй с созданием условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, установкой современных туалетов для удобства самих же торговцев и жителей столицы и взаимоотношениях с предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории переходов.

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