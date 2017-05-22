С торговцами в подземках достигнуто понимание, после ремонта им предоставят рабочие места

18 мая 2017, 14:00 Комментарии

Со столичными торговцами в подземках достигнуто понимание, после ремонта им предоставят рабочие места. Об этом стало известно на встрече руководства "Бишкекглавархитектуры", Управления муниципальным имуществом и Управления капитального строительства с журналистами.

По словам заместителя начальника Управления капитального строительства Койчугула Ибраимова, в целях улучшения облика столицы начат ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Ремонт осуществляется подрядной организацией – ОсОО "ГлавТехИнвест". В данный момент осуществляется демонтаж существующей металлической пирамиды с восточной стороны перехода.

"С предпринимателями достигнуто понимание, после завершения ремонтных работ им будут предоставлены рабочие места. Условия содержания подземного перехода и аренда будут обговорены после завершения реконструкции. Сейчас они освобождают свои торговые площади для того, чтобы начался запланированный ремонт", – отметил начальник Управления муниципальным имуществом Султан Омуров

Начальник "Бишкекглавархитектура" Асхат Тюлебердиев рассказал, что для улучшения состояния подземных переходов планируется заменить напольное покрытие и облицовку стен. Кроме того, будут отремонтированы потолки с использованием современных материалов, также будет заменено освещение. Старые лестничные марши входных групп будут демонтированы и заменены на новые марши. С четырех сторон перехода будут установлены навесы с металлическими конструкциями и остеклением "триплекс".

"Для облегчения перемещения лиц с ограниченными возможностями через подземный переход будут обновлены существующие пандусы с применением современных технологий", – резюмировали участники брифинга.