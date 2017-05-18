В Бишкеке состоится семинар по использованию мессенджеров в бизнесе

18 мая 2017, 14:06 Комментарии

Мессенджеры, являясь мощным каналом коммуникации и распространения информации, могут использоваться в качестве площадки для продвижения бизнеса и системы обслуживания клиентов в Кыргызстане. Об этом K-News сообщил генеральный директор "CRM Technologies" Улан Джумашев, организатор данного семинара.

"Зная их широкие возможности и высокую функциональность, можно успешно использовать это для решения бизнес-задач. К тому же, в мире использование мессенджеров, — это тренд 2017 года, и у нашей страны есть уникальные возможности идти в ногу со временем" — подчеркнул Джумашев.

В программе семинара:

— Почему бизнесу нужно быть в TELEGRAM;

— Современные тенденции в обслуживании и продажах через мессенджеры и соцсети;

— Использование мессенджеров в бизнесе как текстовых каналов колл-центров;

— Возможности чат-ботов;

— Демонстрация ботов в мессенджерах.

Для участия в семинаре необходимо заполнить анкету: https://goo.gl/forms/jN3jPwrNVtM0FYVI3.

Вход свободный.

Дата и место: 30 мая c 14:00 до 17:00 в Лофт ЦЕХе (ул. Литовская, 3).