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В Бишкеке состоится семинар по использованию мессенджеров в бизнесе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426725-ru.html

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18 мая 2017, 14:06       Комментарии

Мессенджеры, являясь мощным каналом коммуникации и распространения информации, могут использоваться в качестве площадки для продвижения бизнеса и системы обслуживания клиентов в Кыргызстане. Об этом K-News сообщил генеральный директор "CRM Technologies" Улан Джумашев, организатор данного семинара.
"Зная их широкие возможности и высокую функциональность, можно успешно использовать это для решения бизнес-задач. К тому же, в мире использование мессенджеров, — это тренд 2017 года, и у нашей страны есть уникальные возможности идти в ногу со временем" — подчеркнул Джумашев.
В программе семинара:
— Почему бизнесу нужно быть в TELEGRAM;
— Современные тенденции в обслуживании и продажах через мессенджеры и соцсети;
— Использование мессенджеров в бизнесе как текстовых каналов колл-центров;
— Возможности чат-ботов;
— Демонстрация ботов в мессенджерах.
Для участия в семинаре необходимо заполнить анкету: https://goo.gl/forms/jN3jPwrNVtM0FYVI3.
Вход свободный.
Дата и место: 30 мая c 14:00 до 17:00 в Лофт ЦЕХе (ул. Литовская, 3).

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