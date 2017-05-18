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В Кыргызстане лошадей проверят на выносливость

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426724-ru.html

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Как поступить в Гарвард и собрать деньги на обучение – советы от выпускников из Кыргызстана

18 мая 2017, 13:57       Комментарии

Первый международный фестиваль по конному спорту Endurance в Кыргызстане пройдет 20 мая на побережье Иссык-Куля в Чолпон-Ате.
В мероприятии примут участие профессиональные наездники со всей Азии, которые будут соревноваться согласно международным стандартам Endurance.
"Скачки на выносливость или enduranceriding направлены на сохранение физиологических показателей лошади в норме. Из Малайзии приехали 16 профессиональных спортсменов, которые предварительно обучили местных спортсменов всем правилам endurance", — рассказал вице-президента федерации Садыр Мамытов.
Enduranceriding — это дисциплина конного спорта, в которой первенство определяется по лучшему времени прохождения дистанции спортсменом на лошади. Главное условие — сохранение физиологических показателей лошади в норме.
Первый международный фестиваль по конному спорту Endurance в Кыргызстане проводится Кыргызстанско-Малазийской корпорацией и является первым подобным мероприятием в стране, расширенный формат фестиваля планируется провести уже этой осенью.

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