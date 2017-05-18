В Кыргызстане лошадей проверят на выносливость

18 мая 2017, 13:57 Комментарии

Первый международный фестиваль по конному спорту Endurance в Кыргызстане пройдет 20 мая на побережье Иссык-Куля в Чолпон-Ате.

В мероприятии примут участие профессиональные наездники со всей Азии, которые будут соревноваться согласно международным стандартам Endurance.

"Скачки на выносливость или enduranceriding направлены на сохранение физиологических показателей лошади в норме. Из Малайзии приехали 16 профессиональных спортсменов, которые предварительно обучили местных спортсменов всем правилам endurance", — рассказал вице-президента федерации Садыр Мамытов.

Enduranceriding — это дисциплина конного спорта, в которой первенство определяется по лучшему времени прохождения дистанции спортсменом на лошади. Главное условие — сохранение физиологических показателей лошади в норме.

Первый международный фестиваль по конному спорту Endurance в Кыргызстане проводится Кыргызстанско-Малазийской корпорацией и является первым подобным мероприятием в стране, расширенный формат фестиваля планируется провести уже этой осенью.