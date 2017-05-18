Борьба развернется между кандидатами от СДПК и Бабановым – эксперты о выдвижении Жээнбекова

18 мая 2017, 13:53 Комментарии

Кандидатура Сооронбая Жээнбекова в качестве претендента на пост президента для экспертов стала вполне ожидаемой. К плюсам кандидата многие отнесли его богатый опыт работы на государственных должностях. Однако прогнозировать победу Жээнбекова преждевременно. Поскольку выдвижение кандидатуры премьера – лишь предварительное решение политсовета СДПК, которое должно получить одобрение членами партии на приближающемся республиканском съезде.

К тому же, не стоит скидывать со счетов и других основных претендентов на пост президента. В том числе лидера партии "Республика – Ата Журт" Омурбека Бабанова, лидирующего по итогам различных рейтингов и опросов.

K-News обратился за комментариями к местным экспертам, попросив их дать оценку решению политсовета СДПК.

"Среди старшего поколения политиков, приближенных к действующему президенту, Сооронбай Жээнбеков — наиболее адекватная фигура, которая может устроить как внешние силы, так и народ Кыргызстана. И он, похоже, полностью устраивает Алмазбека Атамбаева, — уверен руководитель исследовательской группы IZ Бахтияр Эркимбаев. — Такие его качества, как внешняя невозмутимость и разумная жесткость, вполне могут привлечь избирателей. Его кандидатуру я, прежде всего, рассматриваю как оптимальную для прохождения Кыргызстаном транзитного выборного периода без резких потрясений. А если он победит на президентских выборах, то в случае подбора грамотной команды можно будет надеяться и на положительные изменения в стране».

Вполне логичным выдвижение Жээнбекова называет и политолог Денис Бердаков. Однако, по мнению эксперта, вполне возможно, что в ближайшее время на политической арене может появиться еще один провластный претендент на пост президента. И он пойдет на выборы как самовыдвиженец.

"Сооронбай Жээнбеков — один из старейших членов партии СДПК. И выдвижение его кандидатуры на пост будущего президента вполне логично. У него есть опыт, он был и губернатором, и на посту премьер-министра достаточно долго работает. Его выдвижение было вполне ожидаемо. Он очень стабильная персона. У него не было политических колебаний. Его избрание в качестве главы государства приведет к усилению роли парламента".

Главным минусом Жээнбекова Денис Бердаков называет слабую харизматичность.

"Однако не стоит его недооценивать. Из положительных сторон – хорошая клановая поддержка. Плюс не стоит забывать о том, что у нас в Кыргызстане действующих политиков поддерживает народ, в силу того, что он премьер-министр. А это дает ряд плюсов. Все-таки большая часть народа поддерживает действующую власть так или иначе, причем любую — это психология. Я, кстати, не думаю, что он будет единственным кандидатом от СДПК. Скорее всего, будет еще один человек. И, по сути, борьба развернется между тремя ключевыми кандидатами – два кандидата от СДПК и Бабанов. Скорее всего, вторым кандидатом от СДПК станет Чыныбай Турсунбеков. Если мы посмотрим на политический стиль Атамбаева, видно, что он не приемлет простых решений. В том же 2015 году в парламент прошли все сильные влиятельные оппозиционные политики. Это говорит о том, что Атамбаев готов играть в долгую сложную игру. Один кандидат от СДПК — это некий намек на преемника. Несколько кандидатов, возможно, самовыдвиженцев, — это показатель как раз таки свободного политического поля. Административный ресурс не будет использоваться для того, чтобы просто кого-то назначить».

"У президента был выбор из нескольких кандидатур. И он выбрал, пожалуй, наиболее консервативный вариант. Жээнбеков представляет крупный южный клан, давно знаком с Атамбаевым, знает "правила игры" и четко придерживается их. Основное качество — его предсказуемость для президента, — считает российский журналист Григорий Михайлов.

По словам Михайлова, выдвигая премьер-министра кандидатом от партии СДПК, президент Атамбаев учитывал так называемый "региональный баланс".

"Сооронбек Жээнбеков — выходец с юга, там его основная поддержка. Но связями он обладает по всей стране — за долгие годы работы на различных госпостах он обзавелся ими в каждой из областей", — уверен журналист.