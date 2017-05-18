На Иссык-Куле женщина без спроса увела двухлетнюю девочку из пансионата

18 мая 2017, 13:28 Комментарии

Не всегда приехав на побережье Иссык-Куля можно отдохнуть. Так, 17 мая молодая семья из г. Бишкек приехала в один из пансионатов г. Чолпон-Аты, и в момент прохождения регистрации у них потерялась двухлетняя дочь.

"Инцидент произошел примерно в 20.30. Ребенок ненадолго остался без присмотра и пропал", - сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

После чего родители самостоятельно организовали поиски своего чада, но никак не могли найти. Глава семейства обратился в милицию о пропаже ребенка. Просмотрев видео с камер наблюдения, работники пансионата опознали женщину, которая увела ребенка. Ею оказалась работница санатория, уроженка Тюпского района, 1980 года рождения.

"Ее нашли по камерам видеонаблюдения. Оперативники выехали на место, где она проживает, и там обнаружили девочку. Девушка рассказала, что она шла ночью после работы и увидела плачущую девочку. И она решила взять ее к себе, а утром дать объявление о том, что она нашла ребенка, при этом не преследовала никаких умыслов. Женщина сейчас находится в прокуратуре и дает показания", - рассказал пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В настоящий момент двухлетняя девочка передана своим родителям. Стоит отметить, по показаниям сотрудников пансионата, девушка, взявшая чужого ребенка имеет примерную характеристику.