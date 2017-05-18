На счет МЧС поступило 4,4 млн сомов пострадавшим от стихии в Ошской области

18 мая 2017, 13:44 Комментарии
На спецсчет МЧС КР для пострадавших от оползня и землетрясения в Ошской области поступило 4,4 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по состоянию на 11.00 18 мая на счет МЧС для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения поступило 2 млн 52 тыс. 184 сома.
На это же время для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района на счет поступило 2 млн 355 тыс. 452 сома 68 тыйынов.
МЧС отмечает, денежные средства поступают от государственных органов (однодневная заработная плата), учреждений, частных лиц.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение
ИНН 00103200110150
По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, тел. (0312) 54 79 01.