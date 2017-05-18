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Китай объявил о начале новой углеводородной революции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360068_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426720-ru.html

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18 мая 2017, 13:49       Комментарии

Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря "горючий лед" - гидрат природного газа. Об этом, как пишет Лента.ру, в четверг, 18 мая, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Министерство земельных и природных ресурсов КНР.
"Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию", - заявил заместитель управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа.
Он отметил, что в разработке теоретической базы и технологий Китай в данном направлении достиг "беспрецедентных успехов", в результате чего страна заняла лидирующее положение в мире по добыче "горючего льда".
Образцы подняли с глубины более 1,2 километра, сама 200-метровая подводная скважина находилась в 285 километрах к юго-востоку от Гонконга. Всего за восемь дней работы добыто 120 кубических метров "горючего льда", содержание метана в нем составляет 99,5 процента.
Один кубический метр гидрата эквивалентен 160 кубическим метрам природного газа в газообразном состоянии (на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 километров, тогда как на 100 литрах "горючего льда" - 50 тысяч километров).
Работы по добыче природного ресурса ведутся и другими странами, в частности Канадой и Японией, однако пока только Китаю удалось извлечь его со дна моря.

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