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Вице-премьер Ч.Султанбекова поручила закончить расследование по отравлению школьников в Ноокене

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426719-ru.html

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Минздрав: После массового отравления учеников в больнице осталось 6 детей

18 мая 2017, 13:38       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова накануне провела рабочее совещание по вопросу произошедшего массового отравления учащихся средней школы села Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области и проводимой работе в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В работе совещания приняли участие представители Министерства здравоохранения КР, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР, Республиканской клинической инфекционной больницы.
По информации директора Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Толо Исакова, в результате массового отравления был госпитализирован 31 ребенок, из которых на сегодня 25 выписаны домой. В настоящее время 6 детей находятся в Ноокенской территориальной больнице и продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии.
Было отмечено, что всем нуждающимся оказана неотложная медицинская помощь. Двум школьникам поставлен диагноз "ОРВИ", у остальных — диагноз "отравление неясной этиологии".
Выписанные дети находятся под наблюдением медицинских работников Группы семейных врачей. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано. По результатам лабораторных исследований проб воды с источника, из резервуара по показателям химической, токсикологической безопасности отклонений не выявлено.
По итогам проведенного совещания вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова дала ряд поручений министерствам и ведомствам. В том числе Министерству здравоохранения КР поручено:
- совместно с Министерством внутренних дел КР завершить расследование в установленные сроки;
- продолжить активную работу территориальных подразделений Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора – на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил на туристических объектах и объектах общественного питания независимо от форм собственности;
- совместно с полномочными представителями Правительства КР в областях и местными государственными администрациями на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам личной гигиены, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.
Министерству образования и науки КР поручено взять на постоянный контроль вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в детских садах, школьных учреждениях, ВУЗах независимо от форм собственности.
Фонду обязательного медицинского страхования, в период возникновения эпидемических вспышек и других чрезвычайных ситуаций, обеспечить своевременное финансирование организаций здравоохранения, входящих в систему Единого плательщика, для экстренной закупки необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

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