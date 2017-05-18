На счет МЧС поступило 2 млн сомов для пострадавших от землетрясения и 2,3 млн сомов для пострадавших от оползня

18 мая 2017, 13:28 Комментарии

На счет МЧС для пострадавшего от землетрясения населения Чон-Алайского района поступило 2 млн 52 тыс. 184 сома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На счет МЧС для пострадавших от оползня населения в селе Аюу Узгенского района поступило 2 млн 355 тыс. 452 сома.

МЧС напомнило, что для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим были открыты счета.

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

По разным вопросам можно обращаться в управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС по номеру (0312) 547901.