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На счет МЧС поступило 2 млн сомов для пострадавших от землетрясения и 2,3 млн сомов для пострадавших от оползня

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426718-ru.html

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18 мая 2017, 13:28       Комментарии

На счет МЧС для пострадавшего от землетрясения населения Чон-Алайского района поступило 2 млн 52 тыс. 184 сома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
На счет МЧС для пострадавших от оползня населения в селе Аюу Узгенского района поступило 2 млн 355 тыс. 452 сома.
МЧС напомнило, что для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим были открыты счета.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
По разным вопросам можно обращаться в управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС по номеру (0312) 547901.

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