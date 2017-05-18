МВД поручили скорее расследовать массовое отравление школьников Джалал-Абада

18 мая 2017, 13:12 Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, 17 мая, провела рабочее совещание по вопросу произошедшего массового отравления учащихся средней школы села Тоскоол Ноокенского района Джалал-Абадской области и проводимой работе в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сообщает пресс-служба правительства.

По данным директора Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Толо Исакова, в результате массового отравления был госпитализирован 31 ребенок, из которых на сегодня 25 выписаны домой. В настоящее время 6 детей находятся в Ноокенской территориальной больнице и продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии.

"Выписанные дети находятся под наблюдением медицинских работников Группы семейных врачей. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано. По результатам лабораторных исследований проб воды с источника, из резервуара по показателям химической, токсикологической безопасности отклонений не выявлено", – говорится в сообщении.

По итогам проведенного совещания вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова дала ряд поручений министерствам и ведомствам. В том числе Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено:

— совместно с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики завершить расследование в установленные сроки;

— продолжить активную работу территориальных подразделений Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора – на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил на туристических объектах и объектах общественного питания независимо от форм собственности;

— совместно с полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях и местными государственными администрациями на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам личной гигиены, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Министерству образования и науки КР поручено взять на постоянный контроль вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в детских садах, школьных учреждениях, вузах независимо от форм собственности.

Фонду обязательного медицинского страхования, в период возникновения эпидемических вспышек и других чрезвычайных ситуаций, обеспечить своевременное финансирование организаций здравоохранения, входящих в систему Единого плательщика, для экстренной закупки необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.