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WSJ: Еврокомиссия грозит Facebook штрафом за обман при покупке WhatsApp

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360061_ws...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426715-ru.html

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18 мая 2017, 13:06       Комментарии

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что Еврокомиссия снова пригрозила оштрафовать Facebook за предоставление неверных сведений при покупке мессенджера WhatsApp. Штраф может составить до 1% от общемировой выручки компании, пишет TJournal.
По данным журналистов, подозрения надзорных органов вызвали утверждения Facebook о невозможности скоординировать учётные записи пользователей соцсети и WhatsApp, однако это было сделано в августе 2016 года.
WSJ, отмечает, что Еврокомиссия не сумеет заставить Facebook "фундаментально" изменить свою работу, но планирует наложить на него "значительный" штраф, чтобы это послужило примером для других компаний.
Предположительно, Еврокомиссия может оштрафовать компанию на сумму до 1% от общемировой выручки, что достигнет 276 миллионов долларов. Такие же угрозы звучали в адрес Facebook от Еврокомисси в 2016 году.
В октябре Facebook временно прекратил сбор данных пользователей WhatsApp в ЕС после давления местных властей.
В 2014 году Facebook купила WhatsApp за 16 миллиардов долларов. Тогда руководство мессенджера обещало, что в сервисе не появится никакой рекламы, а единственным источник монетизации останется ежегодная плата пользователей в 1 доллар.

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