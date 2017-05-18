Сладенького захотелось. Мэрия закупает конфеты на 60 тысяч сомов

18 мая 2017, 13:25 Комментарии

На портале государственных закупок появилось объявление о тендере от управления культуры мэрии города Бишкек на закупку шоколадных конфет "Рафаэлло" на сумму 60 тысяч сомов.

Если считать по розничной цене конфет, то получается, что управлению культуры необходимо более 270 коробок лакомства. Желающим помочь управлению культуры муниципалитета стоит поторопиться, так как последний срок подачи заявок 13.00 25 мая.

Обратившись в управление культуры столичной мэрии для уточнения, зачем им понадобилось столько сладостей, ничего выяснить не удалось. Отдел, который занимается тендерами, трубку не берет. Ни в пресс-службе мэрии, ни в приемной управления культуры комментариев не дали.