Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На счет МЧС поступило 2 млн сомов для пострадавших от землетрясения и 2,3 млн сомов для пострадавших от оползняНа счет МЧС поступило 2 млн сомов для пострадавших от землетрясения и 2,3 млн сомов для пострадавших от оползняЛегкоатлетка Дарья Маслова завоевала "бронзу" на Исламских играх в БакуЛегкоатлетка Дарья Маслова завоевала "бронзу" на Исламских играх в Баку

Сладенького захотелось. Мэрия закупает конфеты на 60 тысяч сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360063_sl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426714-ru.html

Похожие новости

"SEAR Psychology" проведет в Бишкеке конференцию на тему "Успешные родители в современном мире"

Узбекистан для снижения цен на картофель закупает его в Кыргызстане

Члены ЦИК участвуют в работе Европейской конференции органов, ответственных за организацию выборов

Делегация КР участвует в конференции "Эффективные избирательные органы и демократический выборы" в г.Санкт-Петербург

В Бишкеке пройдет конференция по дорожному сектору Кыргызстана

18 мая 2017, 13:25       Комментарии

На портале государственных закупок появилось объявление о тендере от управления культуры мэрии города Бишкек на закупку шоколадных конфет "Рафаэлло" на сумму 60 тысяч сомов.
Если считать по розничной цене конфет, то получается, что управлению культуры необходимо более 270 коробок лакомства. Желающим помочь управлению культуры муниципалитета стоит поторопиться, так как последний срок подачи заявок 13.00 25 мая.
Обратившись в управление культуры столичной мэрии для уточнения, зачем им понадобилось столько сладостей, ничего выяснить не удалось. Отдел, который занимается тендерами, трубку не берет. Ни в пресс-службе мэрии, ни в приемной управления культуры комментариев не дали.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум