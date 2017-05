В Конгрессе США прозвучали призывы к импичменту Трампа

18 мая 2017, 13:32 Комментарии

"Ни к одному из политиков за всю историю не относились хуже, чем ко мне". С такими словами в среду президент США Дональд Трамп обратился к выпускникам Академии Береговой охраны, передает Евроньюс. Давление на американского президента становится всё жестче. Накануне экс-глава ФБР Джеймс Коми выступил с заявлением, что Трамп просил его прекратить расследование в отношении бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан говорит, что прежде всего нужно изучить всю информацию:

"Нам нужны факты. Очевидно, что есть люди, которые хотят навредить президенту, но мы обязаны осуществлять надзор вне зависимости от того, какая партия контролирует Белый дом. Это значит, что прежде чем вынести приговор, мы должны получить все необходимые сведения".

.@SpeakerRyan: 'Some people... want to harm the president' https://t.co/Tu5V70u1wG pic.twitter.com/bHoNZwrl2a

- POLITICO (@politico) 17 мая 2017 г.

В то же время члены Палаты представителей от Демократической партии заявляют, что они постараются провести голосование, по итогам которого может быть создана независимая комиссия. Ее целью будет расследование дела о связях Дональда Трампа с Россией.

"Я, господин спикер, призываю к импичменту президента Соединенных Штатов за препятствование правосудию", – с такими словами в Конгрессе выступил демократ Эл Грин. Он заявил, что Палата представителей должна привлечь Трампа к ответственности.

На этом фоне в США проходят акции тех, кто также выступает за отставку президента. Манифестанты обвиняют его в государственной измене.