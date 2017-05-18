В МОН прокомментировали заявление депутата о детях чиновников, попавших на обучение в Венгрию по гранту

18 мая 2017, 12:59 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. В Министерстве образования и науки КР ответили на заявление депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева о том, что на грантовое обучение в Венгрию попали дети чиновников, правительства, депутатов и сотрудников Минобразования.

В пояснении ведомства говорится:

"В рамках Соглашения между Министерством образования и науки КР и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области образования, венгерской стороной для обучения в вузах на 2017-2018 учебный год было выделено 25 мест (10 мест – бакалавр, 10 мест – магистратура, 5 мест – докторантура).

Информация о конкурсе была размещена на сайте МОН КР и на сайтах информационных агентств.

Согласно инструкции по отбору документов граждан Кыргызстана в высшие учебные заведения Венгрии, утвержденной приказом Министерства образования и науки КР № 358 от 28 марта 2017 года, отбор кандидатов проводился организационным комитетом, созданным на основании приказа.

Принимались документы тех претендентов, которые зарегистрировались и подали документы в ОФ Темпус в онлайн-режиме.

Перечень документов:

- Онлайн-форма;

- Мотивационное письмо;

- Подтверждающие документы знания иностранного языка;

- Школьные сертификаты;

- Транскрипт (табель оценок);

- Медицинская справка 086 и справка об отсутствии ВИЧ-СПИД;

- Копия паспорта;

- Заявление на подачу документов;

- Письма рекомендации.

Дополнительные документы для программы докторантуры:

- Исследовательский план.

В состав оргкомитета вошли представители гражданского общества, в том числе представители Общественного объединения "Патриот KG". Оргкомитетом был осуществлен прием документов 118 граждан Кыргызстана по всем программам обучения на 2017-2018 учебный год:

- бакалавр – 65 человек;

- магистратура – 50 человек;

- докторантура – 3 человека.

Согласно представленным квотам (10 мест – бакалавр, 10 мест – магистратура, 5 мест – докторантура) рекомендованы следующие кандидатуры для прохождения во второй тур отбора:

Бакалавриат:

1. Толкунова Айдай

2. Садыкова Нурбийке Саттаровна

3.Каныбекова Айгерим Эрнисовна

4. Алияскаров Акбар Канатбекович

5. Калысбекова Айым

6.Торокелдиева Мээрим Торокелдиевна

7. Акиев Бакай Арстанбекович

8. Кудайбергенова Бегимай

9. Усупбекова Нуркыз

10. Келдибеков Омурзак Келдибекович

Магистратура:

1. Шаршекеев Махмуд Шабданбекович

2. Амадалиев Азизбек Кочкорбаевич

3. Смаилова Айнура Акматбековна

4. Сулайманова Назгуль

5. Ибраимова Айганыш Медетбековна

6. Ураимов Марат Рустамович

7. Токсобаева Айчурок Жээнкуловна

8. Мадеминова Бегимай Мурадыловна

9. Омурбекова Мээрим Омурбековна

10. Шаршекеева Чолпонай

Докторантура (Phd)

1. Валиева Айсулуу

2. Шеранова Арзуу

3. Бакытбеков Тилек

В соответствии с требованиями стипендиальной программы Stipendium Hungarium оргкомитетом сформирован резервный список кандидатов для обучения в вузах Венгрии в следующем составе:

Бакалавриат:

1. Мусаева Айзат Мусаевна

2. Медетбекова Кымбатай Медетбековна

3. Алыбаева Акмарал Эркинбековна

Магистратура:

1. Рыспекова Алия Рыспековна

2. Болотбекова Махабат Талантбековна

Согласно требованиям венгерской стороны, конкурсный отбор документов проводился по ряду критериев:

-отличная успеваемость;

-наличие сертификата на знание иностранного языка;

-личные достижения.

Министерством образования и науки КР проведен первый тур отбора. Второй тур отбора будет проводиться венгерской стороной. В течение июня 2017 года вузы Венгрии проведут экзамены в онлайн режиме с рекомендованными конкурсантами".