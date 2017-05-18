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Президент Алмазбек Атамбаев наградил многодетных матерей орденами и медалями

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426711-ru.html

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Атамбаев подписал указы о награждении многодетных матерей республики орденами "Баатыр эне" и медалями "Эне данкы"

Атамбаев подписал Указы о награждении многодетных матерей республики орденами "Баатыр эне" и медалями "Эне данкы"

18 мая 2017, 13:02       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указы "О награждении многодетных матерей республики орденом "Баатыр эне" и "О награждении многодетных матерей республики медалью "Эне данкы". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Согласно Указам, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции КР постановляется наградить орденами "Баатыр эне" 1618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей, - медалями "Эне данкы".
Указы вступают в силу со дня подписания.

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