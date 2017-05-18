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Легкоатлетка Дарья Маслова завоевала "бронзу" на Исламских играх в Баку

Источник:
http://kabar.kg/news/legkoatle...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426710-ru.html

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Борец Каныбек Жолчубеков завоевал золото Исламских игр

18 мая 2017, 13:19       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Легкоатлетка Дарья Маслова завоевала бронзу на Исламских играх в Баку. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.
По ее информации, она заняла 3 место на дистанции 5000 метров.
Всего у сборной Кыргызстана теперь девять медалей: 2 - золота, 2 - серебра и 5 - бронз.
В медальном зачете сборная Кыргызстана занимает 11-е место.

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