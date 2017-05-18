18 мая 2017, 13:19 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Легкоатлетка Дарья Маслова завоевала бронзу на Исламских играх в Баку. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.

По ее информации, она заняла 3 место на дистанции 5000 метров.

Всего у сборной Кыргызстана теперь девять медалей: 2 - золота, 2 - серебра и 5 - бронз.

В медальном зачете сборная Кыргызстана занимает 11-е место.