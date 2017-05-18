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Окончательное решение по вырубке 1 тыс. деревьев на ул.Токтоналиева еще не принято, - вице-мэр

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426709-ru.html

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18 мая 2017, 12:45       Комментарии

Окончательное решение по вырубке 1034 деревьев на ул.Токтоналиева для расширения дороги еще не принято. Об этом 18 мая АКИpress сообщил вице-мэр города Бишкек Эркин Исаков.
"Проект по расширению дороги был разработан Бишкекглавархитектурой по прокладке магистрали, но акт на снос еще не подписан. Окончательное решение будет принято после тщательного обсуждения", - сказал Э.Исаков.
Он напомнил, что недавно мэр Бишкека Албек Ибраимов проинспектировал улицу Профсоюзную (от улицы Фучика дорога должна быть выложена до выезда из города) и там было около 200 деревьев, которые в первоначальном плане должны были быть срублены.
"Но в ходе выезда этот вопрос был разрешен, эти деревья останутся на месте. Я думаю, что по ул.Токтоналиева тоже будет принято сбалансированное решение", - сообщил вице-мэр.

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