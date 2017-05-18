Правительство поручило МВД и Минздраву в срок завершить расследование массового отравления в Ноокене

18 мая 2017, 12:50 Комментарии

Рабочее совещание по вопросу массового отравления учащихся средней школы села Тоскоол Ноокенского района Жалал-Абадской области и проводимой работе в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора прошло 17 мая в правительстве. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По информации директора Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Толо Исакова, в результате массового отравления был госпитализирован 31 ребенок, из которых на сегодня 25 выписаны домой. В настоящее время 6 детей находятся в Ноокенской территориальной больнице и продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии.

Всем нуждающимся была оказана неотложная медицинская помощь. Двум школьникам поставлен диагноз "ОРВИ", у остальных - диагноз "отравление неясной этиологии".

Выписанные дети находятся под наблюдением медицинских работников Группы семейных врачей. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано. По результатам лабораторных исследований проб воды из источника, из резервуара по показателям химической, токсикологической безопасности отклонений не выявлено.

По итогам совещания вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова дала ряд поручений министерствам и ведомствам. В том числе Министерству здравоохранения поручено:

- совместно с Министерством внутренних дел завершить расследование в установленные сроки;

- продолжить активную работу территориальных подразделений Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил на туристических объектах и объектах общественного питания независимо от форм собственности;

- совместно с полномочными представителями правительства в областях и местными государственными администрациями на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам личной гигиены, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Министерству образования и науки поручено взять под контроль вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в детских садах, школьных учреждениях, ВУЗах независимо от форм собственности.

Фонду обязательного медицинского страхования в период возникновения эпидемических вспышек и других чрезвычайных ситуаций поручено обеспечить своевременное финансирование организаций здравоохранения, входящих в систему Единого плательщика, для экстренной закупки необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.