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Сгоревшее здание Генпрокуратуры после ремонта может перейти управлениям мэрии, - замглавы УКС К.Ибаимов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426707-ru.html

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18 мая 2017, 13:08       Комментарии

Возможно, бывшее здание Генеральной прокуратуры по улице Киевской после ремонта перейдет нескольким управлениям мэрии Бишкека. Об этом АКИpress сообщил заместитель начальника Управления капитального строительства мэрии Бишкека Койчугул Ибраимов.
Он рассказал, что тендер на капитальное строительство сгоревшего здания Генпрокуратуры состоялся. В настоящее время идет процедура отбора участников. "По закону КР "О госзакупках" в течение 90 дней определится победитель. После определения подрядчика мы с ним заключим договор и работа будет начата", - сообщил он.
Как отметил замглавы УКС, планируется капитальный ремонт здания, то есть приведение в первоначальное положение. "Здание будет таким, каким было раньше. После ремонта мы сдадим Управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек, они будут определять, кому перейдет здание. Предварительно, здание перейдет службам мэрии. У нас 60 управлений мэрии. Может быть такое, что здание перейдет нескольким из них", - рассказал К.Ибраимов.
Также он добавил, что горожане после ремонта здания могут проходить по пешеходному переходу, который был закрыт. "Раньше под аркой был предусмотрен пешеходный переход, когда здание принадлежало Генпрокуратуре, переход закрыли. Мы планируем открыть этот переход. В нижней части по улице Киевской люди будут ходить под аркой, не выходя на проезжую часть", - рассказал замначальника.
Ранее УКС мэрии Бишкека объявило тендер на капитальный ремонт бывшего здания Генпрокуратуры на 120 млн сомов.
Заявки на конкурс подали 7 организаций:
- ОсОО "Бий Ордо" предложило 89 млн 738 тыс. 558,14 сома;
- ОсОО "Айкол Строй" - 83 млн 612 тыс. 231 сом;
- ОАО Производственно-строительная фирма "Бишкеккурулуш" - 97 млн 465 тыс. 462 сома;
- ОсОО "Имарат Транс" - 94 млн 54 тыс. 942 сома;
- ОсОО "Инжиниринг Технолоджи" - 95 млн 988 тыс. 548,72 сома;
- ОсОО "Элит-Строй-Сити" - 83 млн 401 тыс. 154 сома;
- ОсОО MS BULDING ("Эм Эс Билдинг") - 92 млн 585 тыс. 948 сомов.
Итоги торгов пока не опубликованы.
Здание сгорело во время беспорядков в апреле 2010 года.

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