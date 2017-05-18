Едем в Канны! — пять фильмов из Кыргызстана покажут на кинофестивале

18 мая 2017, 13:13 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. На Каннском кинофестивале представят пять картин кыргызстанских режиссеров, сообщается на сайте Фонда развития кинематографа.

В среду на Лазурном берегу открылось ежегодно проводимое в мае одно из самых престижных мероприятий мира - Международный Каннский кинофестиваль.

Как сообщается на сайте Фонда развития кинематографа, фильмы отечественного производства будут представлены казахстанской компанией Kazakhstan Cinema. До этого данная киностудия представляла только казахстанские фильмы, а с этого года включила еще проекты студий Кыргызстана и Таджикистана.

В фестивальном дворце международной киноплощадки состоится презентация картин "В поисках мамы" Руслана Акуна, "Саякбай" Эрнеста Абдыжапарова, "Мунабия" Таалайбека Кулмендеева, "Завещание отца" Бакыта Мукула и Дастана Джапар уулу и "Путешествие с бомбой" Нурлана Абдыкадырова.

Вход кинематографистов из Центральной Азии на кинорынок позволит показать мировому сообществу творческий потенциал Центральноазиатского региона, включая весь спектр возможностей реализации кинобизнеса в самом сердце Евразии. Также это универсальная площадка для продвижения кыргызского кино на международном рынке.