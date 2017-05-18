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Едем в Канны! — пять фильмов из Кыргызстана покажут на кинофестивале

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426706-ru.html

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Как поступить в Гарвард и собрать деньги на обучение – советы от выпускников из Кыргызстана

18 мая 2017, 13:13       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. На Каннском кинофестивале представят пять картин кыргызстанских режиссеров, сообщается на сайте Фонда развития кинематографа.
В среду на Лазурном берегу открылось ежегодно проводимое в мае одно из самых престижных мероприятий мира - Международный Каннский кинофестиваль.
Как сообщается на сайте Фонда развития кинематографа, фильмы отечественного производства будут представлены казахстанской компанией Kazakhstan Cinema. До этого данная киностудия представляла только казахстанские фильмы, а с этого года включила еще проекты студий Кыргызстана и Таджикистана.
В фестивальном дворце международной киноплощадки состоится презентация картин "В поисках мамы" Руслана Акуна, "Саякбай" Эрнеста Абдыжапарова, "Мунабия" Таалайбека Кулмендеева, "Завещание отца" Бакыта Мукула и Дастана Джапар уулу и "Путешествие с бомбой" Нурлана Абдыкадырова.
Вход кинематографистов из Центральной Азии на кинорынок позволит показать мировому сообществу творческий потенциал Центральноазиатского региона, включая весь спектр возможностей реализации кинобизнеса в самом сердце Евразии. Также это универсальная площадка для продвижения кыргызского кино на международном рынке.

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