На спецсчет МЧС для пострадавших от катаклизмов на юге поступило 4,4 млн сомов

18 мая 2017, 12:41 Комментарии

На спецсчет МЧС для пострадавших от катаклизмов на юге Кыргызстана поступило 4,4 млн сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 11:00 18 мая на счет МЧС КР для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая поступило 2 млн 052 тыс. 184 сомов.

"На счет для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района поступило 2 млн 355 тыс. 452 сомов", – говорится в сообщении.

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150