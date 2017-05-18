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Бишкекскому фотографу требуется помощь в сборе денег на лечение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426703-ru.html

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18 мая 2017, 12:49       Комментарии

Бишкекскому фотографу Александру Мошинскому, у которого диагностировали рак кишечника третьей степени, требуется помощь в сборе средств на лечение. Об этом на своей странице в Facebook написал его коллега Наиль Насритдинов.
"Год назад у Александра обнаружили рак кишечника 3-й степени. Он перенес такую же операцию, как и я, и начал химиотерапию. Но во время приема препаратов у него случился ишемический инсульт и инфаркт головного мозга, что полностью лишило его возможности зарабатывать своей профессией. Уже целый год Александр живет на деньги, что он выручил, продавая свою аппаратуру. Но прошло время, и средства закончились. Александр сейчас не может даже прокормить себя, не говоря уже о дорогостоящем лечении", — говорится в обращении.
Также Наиль добавил, что Александр очень скромный человек и не хотел просить помощи, но ситуация критическая, и поэтому коллега обратился за него.
Эльсом кошелек: 0555908727
KICB: Счет получателя № 1280026039061792
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