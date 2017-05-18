Бишкекскому фотографу требуется помощь в сборе денег на лечение

18 мая 2017, 12:49 Комментарии

Бишкекскому фотографу Александру Мошинскому, у которого диагностировали рак кишечника третьей степени, требуется помощь в сборе средств на лечение. Об этом на своей странице в Facebook написал его коллега Наиль Насритдинов.

"Год назад у Александра обнаружили рак кишечника 3-й степени. Он перенес такую же операцию, как и я, и начал химиотерапию. Но во время приема препаратов у него случился ишемический инсульт и инфаркт головного мозга, что полностью лишило его возможности зарабатывать своей профессией. Уже целый год Александр живет на деньги, что он выручил, продавая свою аппаратуру. Но прошло время, и средства закончились. Александр сейчас не может даже прокормить себя, не говоря уже о дорогостоящем лечении", — говорится в обращении.

Также Наиль добавил, что Александр очень скромный человек и не хотел просить помощи, но ситуация критическая, и поэтому коллега обратился за него.

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