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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков является достойным кандидатом в президенты страны – политолог

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426702-ru.html

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18 мая 2017, 13:04       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков является достойным кандидатом в президенты страны. Такое мнение выразил политолог Марат Казакпаев.
Отметим, что вчера, 17 мая, политсовет СДПК единогласно принял решение выдвинуть Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата на пост президента Кыргызстана.
По словам М. Казакпаева, трудовая биография С. Жээнбекова говорит о том, что он прошел все этапы руководителя.
"Плюс, он продержался на посту премьер-министра уже больше года. И, можно сказать, что премьер справляется с одной из сложных работ — руководит правительством. Имеется критика со стороны депутатов, но при этом отчет кабмина одобряется. Значит правительство Сооронбая Жээнбекова справляется с работой. Все видят, что его команда справляется. Помимо этого, он не публичная личность, спокойно делает свои дела и не пиарится. К примеру, когда была трагедия на юге, то он сразу же поехал туда и пробыл там достаточное время. Человек знает свое дело", — считает он.
Политолог считает, что, скорее всего, республиканский съезд утвердит единую кандидатуру Сооронбая Жээнбекова.

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