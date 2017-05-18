Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков является достойным кандидатом в президенты страны – политолог

18 мая 2017, 13:04 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков является достойным кандидатом в президенты страны. Такое мнение выразил политолог Марат Казакпаев.

Отметим, что вчера, 17 мая, политсовет СДПК единогласно принял решение выдвинуть Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата на пост президента Кыргызстана.

По словам М. Казакпаева, трудовая биография С. Жээнбекова говорит о том, что он прошел все этапы руководителя.

"Плюс, он продержался на посту премьер-министра уже больше года. И, можно сказать, что премьер справляется с одной из сложных работ — руководит правительством. Имеется критика со стороны депутатов, но при этом отчет кабмина одобряется. Значит правительство Сооронбая Жээнбекова справляется с работой. Все видят, что его команда справляется. Помимо этого, он не публичная личность, спокойно делает свои дела и не пиарится. К примеру, когда была трагедия на юге, то он сразу же поехал туда и пробыл там достаточное время. Человек знает свое дело", — считает он.

Политолог считает, что, скорее всего, республиканский съезд утвердит единую кандидатуру Сооронбая Жээнбекова.