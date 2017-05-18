Депутат связала смерть пожилых людей с группой черных риэлторов

18 мая 2017, 12:35 Комментарии

Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) связала смерть пожилых людей с группой черных риэлторов. Об этом она заявила сегодня, 18 мая, на заседании Жогорку Кенеша.

По ее данным, к депутату поступают обращения от граждан, в которых говорится о деятельности группы черных риэлторов.

К примеру, женщина, состоящая на учете в психдиспансере, в начале этого года подписала документы на дарение своего жилья, а примерно через десять дней скончалась.

Карамушкина озвучила и другие примеры, в частности, в июне 2016 года в микрорайоне Джал был обнаружен труп пожилого мужчины, в октябре обнаружены два трупа, на проспекте Чуй - труп женщины 1920 года рождения и 88-летней одинокой женщины, а спустя месяц на улице Турусбекова обнаружен труп одинокого 55-летнего мужчины.

Депутат попросила обратить внимание на работу с пожилыми людьми сотрудников Министерства труда и социального развития. Она поинтересовалась, кто продает их квартиры, когда уходят пожилые люди.

Карамушкина призналась, что никого не интересует, есть ли банда черных риэлторов, и предложила создать открытый доступ к сделкам с недвижимостью, чтобы лишить возможности мошенников обманывать граждан.