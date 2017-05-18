Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев подписал Указы о награждении многодетных матерей республики орденами "Баатыр эне" и медалями "Эне данкы"Атамбаев подписал Указы о награждении многодетных матерей республики орденами "Баатыр эне" и медалями "Эне данкы"На счет МЧС поступило около 4,5 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствийНа счет МЧС поступило около 4,5 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

Депутат связала смерть пожилых людей с группой черных риэлторов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360039_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426701-ru.html

Похожие новости

В МОН прокомментировали заявление депутата о детях чиновников, попавших на обучение в Венгрию по гранту

В Жогорку Кенеше создали комиссию по делу депутата Каната Исаева

В ЖК создали комиссию по уголовному делу в отношении депутата К.Исаева

Депутат возмутился тем, что сотрудники МИД за рубежом встречают чиновников

Депутат И.Карамушкина предположила, что есть связь между смертями пожилых граждан в стране и группой черных риелторов

18 мая 2017, 12:35       Комментарии

Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) связала смерть пожилых людей с группой черных риэлторов. Об этом она заявила сегодня, 18 мая, на заседании Жогорку Кенеша.
По ее данным, к депутату поступают обращения от граждан, в которых говорится о деятельности группы черных риэлторов.
К примеру, женщина, состоящая на учете в психдиспансере, в начале этого года подписала документы на дарение своего жилья, а примерно через десять дней скончалась.
Карамушкина озвучила и другие примеры, в частности, в июне 2016 года в микрорайоне Джал был обнаружен труп пожилого мужчины, в октябре обнаружены два трупа, на проспекте Чуй - труп женщины 1920 года рождения и 88-летней одинокой женщины, а спустя месяц на улице Турусбекова обнаружен труп одинокого 55-летнего мужчины.
Депутат попросила обратить внимание на работу с пожилыми людьми сотрудников Министерства труда и социального развития. Она поинтересовалась, кто продает их квартиры, когда уходят пожилые люди.
Карамушкина призналась, что никого не интересует, есть ли банда черных риэлторов, и предложила создать открытый доступ к сделкам с недвижимостью, чтобы лишить возможности мошенников обманывать граждан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум