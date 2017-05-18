2169 многодетных матерей указом президента награждены орденами и медалями

18 мая 2017, 12:44 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал указы "О награждении многодетных матерей республики орденом "Баатыр эне" и "О награждении многодетных матерей республики медалью "Эне данкы". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Согласно указам, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции КР постановляется наградить орденами "Баатыр эне" 1618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющую и полноценно воспитывающую шестерых детей, - медалями "Эне данкы".

Указы вступают в силу со дня подписания.

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