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2169 многодетных матерей указом президента награждены орденами и медалями

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360057_21...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426700-ru.html

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Атамбаев подписал указы о награждении многодетных матерей республики орденами "Баатыр эне" и медалями "Эне данкы"

Атамбаев подписал Указы о награждении многодетных матерей республики орденами "Баатыр эне" и медалями "Эне данкы"

18 мая 2017, 12:44       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал указы "О награждении многодетных матерей республики орденом "Баатыр эне" и "О награждении многодетных матерей республики медалью "Эне данкы". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Согласно указам, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции КР постановляется наградить орденами "Баатыр эне" 1618 матерей, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и 551 мать, имеющую и полноценно воспитывающую шестерых детей, - медалями "Эне данкы".
Указы вступают в силу со дня подписания.
Прикрепленные файлыУказ "Баатыр эне"Указ "Эне данкы"

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