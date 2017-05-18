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В Жогорку Кенеше создали комиссию по делу депутата Каната Исаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360056_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426699-ru.html

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Депутат связала смерть пожилых людей с группой черных риэлторов

18 мая 2017, 12:48       Комментарии

Сегодня, 18 мая фракция "Кыргызстан" предложила создать комиссию по уголовному делу в отношении депутата однопартийца Каната Исаева.
Как сказал на заседании Жогорку Кенеша Алмазбек Баатырбеков, есть решение фракции, по которому он попросил коллег поддержать создание депутатской комиссии. Он отметил: чтобы не вмешиваться в судебные разбирательства парламент всегда создает депутатскую комиссию, когда на народных избранников возбуждается уголовное дело и попросил поддержать и на этот раз.
За создание депутатской комиссии проголосовали 88 депутатов из 110.
Состав комиссии:
"Кыргызстан"
<li>Алмазбек Токторов</li><li>Дастан Джумабеков</li>
СДПК
<li>Торобай Зулпукаров</li><li>Мурадыл Мадеминов</li><li>Асель Кодуранова</li><li>Мухтарбек Айнакулов</li>
"Республика – Ата-Журт"
<li>Талант Мамытов</li><li>Курманкул Зулушев</li><li>Бактыбек Райымкулов</li>
"Онугуу-Прогресс"
<li>Тынчтык Шайназаров</li>
"Бир Бол"
<li>Улугбек Ормонов</li>
"Ата Мекен"
<li>Алмамбет Шыкмаматов.</li>
Напомним, Канату Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 ("Коррупция") УК КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром города Токмак. Следственный орган избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Исаева обвиняют в том, что, являясь мэром Токмака, он незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра.

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