В Жогорку Кенеше создали комиссию по делу депутата Каната Исаева

18 мая 2017, 12:48 Комментарии

Сегодня, 18 мая фракция "Кыргызстан" предложила создать комиссию по уголовному делу в отношении депутата однопартийца Каната Исаева.

Как сказал на заседании Жогорку Кенеша Алмазбек Баатырбеков, есть решение фракции, по которому он попросил коллег поддержать создание депутатской комиссии. Он отметил: чтобы не вмешиваться в судебные разбирательства парламент всегда создает депутатскую комиссию, когда на народных избранников возбуждается уголовное дело и попросил поддержать и на этот раз.

За создание депутатской комиссии проголосовали 88 депутатов из 110.

Состав комиссии:

"Кыргызстан"

<li>Алмазбек Токторов</li><li>Дастан Джумабеков</li>

СДПК

<li>Торобай Зулпукаров</li><li>Мурадыл Мадеминов</li><li>Асель Кодуранова</li><li>Мухтарбек Айнакулов</li>

"Республика – Ата-Журт"

<li>Талант Мамытов</li><li>Курманкул Зулушев</li><li>Бактыбек Райымкулов</li>

"Онугуу-Прогресс"

<li>Тынчтык Шайназаров</li>

"Бир Бол"

<li>Улугбек Ормонов</li>

"Ата Мекен"

<li>Алмамбет Шыкмаматов.</li>

Напомним, Канату Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 ("Коррупция") УК КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром города Токмак. Следственный орган избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Исаева обвиняют в том, что, являясь мэром Токмака, он незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра.