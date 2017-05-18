На счет МЧС поступило около 4,5 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

18 мая 2017, 12:34 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения от стихийных бедствий Узгенского и Чон-Алайского районов Ошской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 11:00 часов 18 мая, на счет МЧС КР для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая 2017 года поступило 2 млн 52 тыс 184 сомов.

По состоянию на 11:00 часов 18 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района поступило 2 млн 355 тыс 452 сомов.

Напомним, открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150