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На круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек" предложили не делать глубокую обрезку деревьев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426697-ru.html

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Активист: Работники «Зеленстроя» вырубают здоровые деревья в Бишкеке

"Зеленстрой" сообщил, что в Бишкеке вырублено 800 деревьев, активист заявил о 2 тыс.

18 мая 2017, 12:29       Комментарии

На круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек" 17 мая главный инспектор по экологической безопасности Госинспекции по экологической и технической безопасности Султан Муратов предложил не делать глубокую обрезку деревьев.
По его словам, при таком методе обрезают ветви деревьев и оставляют только ствол. Он считает, что при обрезке веток дерево не выполняют свою фотосинтетическую функцию, не вырабатывает кислород и остается только некрасивый никому ненужный ствол.
Он особо отметил, что необходимо запретить глубокую обрезку тополей, потому что один тополь вырабатывает столько же кислорода, сколько 4 березы.

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