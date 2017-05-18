На круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек" предложили не делать глубокую обрезку деревьев

18 мая 2017, 12:29 Комментарии

На круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек" 17 мая главный инспектор по экологической безопасности Госинспекции по экологической и технической безопасности Султан Муратов предложил не делать глубокую обрезку деревьев.

По его словам, при таком методе обрезают ветви деревьев и оставляют только ствол. Он считает, что при обрезке веток дерево не выполняют свою фотосинтетическую функцию, не вырабатывает кислород и остается только некрасивый никому ненужный ствол.

Он особо отметил, что необходимо запретить глубокую обрезку тополей, потому что один тополь вырабатывает столько же кислорода, сколько 4 березы.