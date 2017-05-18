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В ЖК создана комиссия по факту возбуждения уголовного дела в отношении Каната Исаева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-zhk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426696-ru.html

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18 мая 2017, 12:32       Комментарии

В парламенте по предложению фракции "Кыргызстан" создана комиссия по уголовному делу в отношении депутата Каната Исаева.
В состав комиссии вошли:
"Кыргызстан": Дастан Джумабеков, Алмазбек Токторов.
СДПК: Торобай Зулпукаров, Мурадыл Мадеминов, Асель Кодуранова, Мухтарбек Айнакулов.
"Республика – Ата-Журт": Талант Мамытов, Курманкул Зулушев, Бактыбек Райымкулов.
"Онугуу-Прогресс": Тынчтык Шайназаров.
"Бир Бол": Улугбек Ормонов.
"Ата Мекен": Алмамбет Шыкмаматов.
Напомним, следственное управление Госкомитета нацбезопасности в рамках ранее возбужденных органами прокуратуры уголовных дел 11 мая 2017 года предъявило депутату Жогорку Кенеша Канату Исаеву обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 (коррупция) КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром города Токмок.

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