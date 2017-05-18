В ЖК создана комиссия по факту возбуждения уголовного дела в отношении Каната Исаева

18 мая 2017, 12:32 Комментарии

В парламенте по предложению фракции "Кыргызстан" создана комиссия по уголовному делу в отношении депутата Каната Исаева.

В состав комиссии вошли:

"Кыргызстан": Дастан Джумабеков, Алмазбек Токторов.

СДПК: Торобай Зулпукаров, Мурадыл Мадеминов, Асель Кодуранова, Мухтарбек Айнакулов.

"Республика – Ата-Журт": Талант Мамытов, Курманкул Зулушев, Бактыбек Райымкулов.

"Онугуу-Прогресс": Тынчтык Шайназаров.

"Бир Бол": Улугбек Ормонов.

"Ата Мекен": Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, следственное управление Госкомитета нацбезопасности в рамках ранее возбужденных органами прокуратуры уголовных дел 11 мая 2017 года предъявило депутату Жогорку Кенеша Канату Исаеву обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 (коррупция) КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром города Токмок.