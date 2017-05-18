Мар Байджиев: Жээнбеков показал своей деятельностью, что болеет за народ

18 мая 2017, 11:27 Комментарии

"Сооронбай Жээнбеков - достойный кандидат в президенты Кыргызстана", - сказал драматург, народный писатель Мар Байджиев.

По его словам, он за последние годы показал своим трудом и деятельностью, что он действительно болеет за народ. Ведь он провел несколько конкретных мероприятий по урегулированию государственной власти и экономики.

"Я знаю его и брата, у них есть и человеческие качества, которые немаловажны для будущего президента. У них чистые руки, чистая совесть", - сказал он.

Кроме этого, Байджиев прокомментировал высказывания о том, что у Жээнбекова достаточно опыта. "Он знает толк в сельском хозяйстве, экономике, а также в других отраслях", - заявил народный писатель.