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Мар Байджиев: Жээнбеков показал своей деятельностью, что болеет за народ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360043_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426695-ru.html

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18 мая 2017, 11:27       Комментарии

"Сооронбай Жээнбеков - достойный кандидат в президенты Кыргызстана", - сказал драматург, народный писатель Мар Байджиев.
По его словам, он за последние годы показал своим трудом и деятельностью, что он действительно болеет за народ. Ведь он провел несколько конкретных мероприятий по урегулированию государственной власти и экономики.
"Я знаю его и брата, у них есть и человеческие качества, которые немаловажны для будущего президента. У них чистые руки, чистая совесть", - сказал он.
Кроме этого, Байджиев прокомментировал высказывания о том, что у Жээнбекова достаточно опыта. "Он знает толк в сельском хозяйстве, экономике, а также в других отраслях", - заявил народный писатель.

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