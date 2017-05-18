В ЖК предложили отменить развлекательные мероприятия в День защиты детей

18 мая 2017, 12:05 Комментарии

В Жогорку Кенеше предложили отменить проведение развлекательных мероприятий 1 июня, в День защиты детей. Такое предложение озвучила сегодня, 18 мая, депутат Аида Касымалиева (СДПК) на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, вместо празднования нужно проводить мероприятия, как обезопасить себя в чрезвычайных ситуациях. "Мы не должны развлекаться в этот день, когда такие события происходят", - добавила она.

Также она отметила, что нужно проверять состояния парков республики, и кто-то должен нести ответственность за обрушившийся аттракцион в парке им. Навои в Оше. "Там пострадали восемь человек и состояние одного из них тяжелое, и кто-то должен за это понести ответственность", - добавила она.