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В ЖК предложили отменить развлекательные мероприятия в День защиты детей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360048_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426694-ru.html

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ЦИК: Система и база данных защищены на должном уровне

18 мая 2017, 12:05       Комментарии

В Жогорку Кенеше предложили отменить проведение развлекательных мероприятий 1 июня, в День защиты детей. Такое предложение озвучила сегодня, 18 мая, депутат Аида Касымалиева (СДПК) на заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, вместо празднования нужно проводить мероприятия, как обезопасить себя в чрезвычайных ситуациях. "Мы не должны развлекаться в этот день, когда такие события происходят", - добавила она.
Также она отметила, что нужно проверять состояния парков республики, и кто-то должен нести ответственность за обрушившийся аттракцион в парке им. Навои в Оше. "Там пострадали восемь человек и состояние одного из них тяжелое, и кто-то должен за это понести ответственность", - добавила она.

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