Законопослушный бишкекчанин нашел на улице боевые патроны и сдал милиции

18 мая 2017, 12:11 Комментарии

17 мая на пересечении улиц Огонбаева - Осмонкула житель столицы обнаружил патроны огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

Горожанин добровольно сдал патроны милиции, которые оказались 5,45 калибра автомата АКСУ в количестве 9 штук и 9 пуль 9 мм от пистолета Макарова.

На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, после чего будет дана юридическая оценка по данному факту.

Правоохранительные органы напоминают: лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности.