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Законопослушный бишкекчанин нашел на улице боевые патроны и сдал милиции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360050_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426693-ru.html

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В Джалал-Абадской области выявлены факты совершения преступлений сотрудниками милиции

18 мая 2017, 12:11       Комментарии

17 мая на пересечении улиц Огонбаева - Осмонкула житель столицы обнаружил патроны огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
Горожанин добровольно сдал патроны милиции, которые оказались 5,45 калибра автомата АКСУ в количестве 9 штук и 9 пуль 9 мм от пистолета Макарова.
На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, после чего будет дана юридическая оценка по данному факту.
Правоохранительные органы напоминают: лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности.

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