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Нужно создавать культ защитника Отечества, культ безопасности граждан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360051_ny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426692-ru.html

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Вопросы национальной безопасности обсуждают эксперты в рамках разработки стратегии развития Кыргызстана до 2040 года

Вопросы нацбезопасности обсуждают эксперты в рамках разработки стратегии развития КР до 2040 года

18 мая 2017, 12:15       Комментарии

"Нужно создавать культ защитника Отечества, культ безопасности граждан, культ готовности страны к отражению любых агрессий против нашего народа", - такое мнение выразил эксперт в сфере обороны и безопасности Токтогул Какчекеев в ходе встречи экспертов по обсуждению вопросов национальной безопасности в рамках разработки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года.
Эксперт отметил, что в течение последних 5 лет заметно усилился потенциал Вооруженных сил КР, идет перевооружение, проводится обучение военных, наблюдается активное участие во всех войсковых учениях по программе ШОС, ОДКБ, где военнослужащие показывают хорошие результаты наравне с китайской, российской армиями. "Взятое направление главнокомандующего страны отвечает желаниям народа", - сказал Какчекеев.
Говоря об угрозах, встающих перед мировым сообществом, таких как терроризм, религиозный экстремизм, эксперт подчеркнул важность готовности государства отражать эти вызовы и обеспечивать национальную безопасность. "Укрепление вооруженных сил страны позволяет говорить о готовности наших сил обороны для отражения внезапных вторжений. Стратегия развития страны до 2040 года позволит подготовить страну, вооруженные силы, правоохранительные органы к защите национальных интересов", - подчеркнул Какчекеев.

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