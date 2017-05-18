18 мая 2017, 12:15 Комментарии

"Нужно создавать культ защитника Отечества, культ безопасности граждан, культ готовности страны к отражению любых агрессий против нашего народа", - такое мнение выразил эксперт в сфере обороны и безопасности Токтогул Какчекеев в ходе встречи экспертов по обсуждению вопросов национальной безопасности в рамках разработки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года.

Эксперт отметил, что в течение последних 5 лет заметно усилился потенциал Вооруженных сил КР, идет перевооружение, проводится обучение военных, наблюдается активное участие во всех войсковых учениях по программе ШОС, ОДКБ, где военнослужащие показывают хорошие результаты наравне с китайской, российской армиями. "Взятое направление главнокомандующего страны отвечает желаниям народа", - сказал Какчекеев.

Говоря об угрозах, встающих перед мировым сообществом, таких как терроризм, религиозный экстремизм, эксперт подчеркнул важность готовности государства отражать эти вызовы и обеспечивать национальную безопасность. "Укрепление вооруженных сил страны позволяет говорить о готовности наших сил обороны для отражения внезапных вторжений. Стратегия развития страны до 2040 года позволит подготовить страну, вооруженные силы, правоохранительные органы к защите национальных интересов", - подчеркнул Какчекеев.