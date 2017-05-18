У водителя маршрутного такси украли почти 9,5 тысячи сомов, вора задержали

18 мая 2017, 12:27 Комментарии

С заявлением в милицию обратился житель столицы, который сообщил, что у него украли деньги. По его словам, 4 мая, примерно в 22.30, на одном из столичных рынков неизвестные лица, разбив стекло маршрутного такси, проникли и похитили денежные средства. Общий нанесенный ущерб составил 9 450 тысяч сом.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан житель г. Бишкек - 19-летний С.А.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 ("Кража") УК КР.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе столичного ГУВД. Следствие продолжается.