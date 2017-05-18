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У водителя маршрутного такси украли почти 9,5 тысячи сомов, вора задержали

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360054_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426691-ru.html

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В Кыргызстане за нарушение госграницы задержан гражданин Узбекистана - ГПС

18 мая 2017, 12:27       Комментарии

С заявлением в милицию обратился житель столицы, который сообщил, что у него украли деньги. По его словам, 4 мая, примерно в 22.30, на одном из столичных рынков неизвестные лица, разбив стекло маршрутного такси, проникли и похитили денежные средства. Общий нанесенный ущерб составил 9 450 тысяч сом.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан житель г. Бишкек - 19-летний С.А.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 ("Кража") УК КР.
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе столичного ГУВД. Следствие продолжается.

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