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Эксперты назвали чипсы Pringles главным врагом переработки отходов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360053_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426690-ru.html

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18 мая 2017, 12:32       Комментарии

Эксперты из британской ассоциации по переработке отходов составили список продуктов, которые сложнее всего подготовить для повторного использования. Главными "злодеями" они назвали оригинальные банки для чипсов Pringles и бутылки из-под спортивного напитка Lucozade Sport, передает Би-би-си.
Эксперты основывались на том, что чем больше различных материалов используется при создании упаковки, тем тяжелее оборудованию для переработки отделить их друг от друга.
Цилиндрическая упаковка из под чипсов Pringles состоит из металлической основы, пластиковой крышки, защитной металлической пленки и тисненного фольгой картонного цилиндра.
"Злодей номер один для переработки. Эти штуки ... кошмар, невозможно отделить различные части", - говорит глава ассоциации Саймон Эллин.
В самой компании Pringles Би-би-си заявили, что заботятся об окружающей среде. По словам представителей компании, их упаковка призвана как можно дольше сохранять чипсы свежими и таким образом уменьшить количество пищевых отходов.
В свою очередь, бутылки Lucozade Sport, по словам Эллина, не распознаются компьютером и их приходится рассортировывать вручную.
Среди других "врагов" переработки Эллин выделил:
<li>Чистящие средства в бутылках со спреем: "Производители часто говорят, что эти продукты пригодны для переработки, однако это касается только самой бутылки. В распылителе содержится два или три других полимера и металлическая пружина. Почти невозможно [переработать]".</li><li>Пластиковые лотки: "Супермаркеты считают, что черные лотки заставят мясо выглядеть более красным, и красят лотки в черный, что делает их негодными для переработки. Кроме того, если кто-то оставляет на лотке остатки пленки и картонку в крови, нам в любом случае приходится все выбрасывать.</li><li>Бутылки из-под виски: "Мне тяжело это говорить, поскольку я люблю виски, но виски вызывает у нас много проблем. Металлическое основание и крышка, стеклянная бутылка... очень тяжело [переработать]".</li>

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