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В НАН КР будет создан международный центр по инновациям в области сельского хозяйства

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-nan-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426689-ru.html

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18 мая 2017, 12:01       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. В Национальной академии наук (НАН) КР будет создан международный центр по инновациям в области сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе Академии.
По ее информации, в ходе визита в Южную Корею с 11 по 15 мая директора Института биотехнологии НАН КР Асанкадыра Жунушева был подписан Меморандум между НАН КР и Южно-корейскими научно-исследовательскими учреждениями о создании научно-исследовательского центра по внедрению инноваций в области растениеводства и животноводства на базе Института биотехнологии НАН КР.
Как отметил А.Жунушев, ранее подобные соглашения заключались только с развитыми странами, то есть Кыргызстан, работая с самыми передовыми агротехнологиями, получает огромное преимущество среди развивающихся стран. В настоящее время готовится к реализации проект по проведению генетических исследований и адаптации корейских и местных пород кур. "В Южной Корее создана уникальная система внедрения инноваций в сельское хозяйство: создана специальная государственная структура, обеспечивающая фермеров семенами, новейшими технологиями выращивания и организующая сбыт сельхозпродукции. Хотелось бы использовать этот передовой опыт и в нашей стране", - сказал он.
Также в результате данной поездки Институтом биотехнологии был подписан ряд грантовых соглашений по финансированию исследований в области генетики и биотехнологии. Приезд делегации из Южной Кореи в Кыргызстан для ведения дальнейшей работы намечен на август этого года.

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