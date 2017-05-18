МЧС КР: В Кыргызстане ожидается подъем уровня воды в реках

18 мая 2017, 12:15 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Из-за ливневых дождей по республике ожидаются подъем уровня воды в реках, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 18 мая на реках республики отмечались колебания уровня воды.

Подъемы уровней воды, на 1-6 см, отмечались на реках Джыргалан, Каракол, Ак-Суу, Чон-Кемин, Ак-Суу, Куркуреу-Суу, Талас (среднее течение), Узун-Акмат, Майлуу-Суу, Ак-Буура и Араван-Сай, на реке Кара-Кулджа -18 см.

Водность большинства рек республики повышенная и составляет 128-274%.

Значительно выше нормы, 303-679%, отмечался сток рек Чон-Ак-Суу, Кара-Балта, Чон-Кайынды, Талас и Кумуш-Тоо.

На реках Талас (Уч-Кошой), Кумуш-Тоо, Узун Акмат, Чычкан, Падыша-Ата, Тентек Сай, Кок-Арт, Майлуу-Суу, Кара-Кулджа и Тар расход воды приближен к критической отметке.

В период с 18 по 19 мая, в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики селеопасно, на реках по республике ожидается подъем уровня воды, что также создаст угрозу селевых явлений.