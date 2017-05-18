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В ЖК создали комиссию по уголовному делу в отношении депутата К.Исаева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426686-ru.html

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18 мая 2017, 12:03       Комментарии

Фракция "Кыргызстан" предлагает создать комиссию по уголовному делу в отношении депутата Каната Исаева. Об этом 18 мая на заседании Жогорку Кенеша сообщил лидер фракции Алмазбек Баатырбеков.
Он напомнил, что ранее по делам в отношении нескольких коллег также созданы комиссии, и попросил парламент поддержать решение фракции.
Следственное управление Госкомитета нацбезопасности в рамках ранее возбужденных органами прокуратуры уголовных дел 11 мая 2017 года предъявило депутату Жогорку Кенеша Канату Исаеву обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 ч.1 (коррупция) КР по фактам противоправных деяний в бытность мэром города Токмок.
Как сообщила пресс-служба ГКНБ, К.Исаев, являясь мэром Токмока, незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства частного торгового центра.
Данный вопрос был поставлен на голосование, 80 из зарегистрированных 110 депутатов проголосовали "за".
В состав комиссии вошли:
- "Кыргызстан": Дастан Джумабеков, Алмазбек Токторов,
- СДПК: Торобай Зулпукаров, Мурадыл Мадеминов, Асель Кодуранова, Мухтарбек Айнакулов,
- "Республика - Ата-Журт": Талант Мамытов, Курманкул Зулушев, Бактыбек Райымкулов,
- "Онугуу-Прогресс": Тынчтык Шайназаров,
- "Бир Бол": Улугбек Ормонов,
- "Ата Мекен": Алмамбет Шыкмаматов.

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