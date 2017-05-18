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В столице есть 17 подземок, требующих ремонта, - замглавы УКС мэрии Бишкека К.Ибраимов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426685-ru.html

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Активист: Работники «Зеленстроя» вырубают здоровые деревья в Бишкеке

18 мая 2017, 11:49       Комментарии

В Бишкеке есть 17 подземных переходов, которые требуют капитального ремонта. Об этом 18 мая сообщил заместитель начальника Управления капитального строительства мэрии столицы Койчугул Ибраимов.
Замглавы УКС пообещал, что в 2018 году ведомство постарается включить ремонт других подземных переходов в план.
В настоящее время в Бишкеке начат капитальный ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса, ремонт подземки возле ЦУМа на Чуй-Абдрахманова будет начат в ближайшее время.

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