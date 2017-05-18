Около половины бишкекчан неудовлетворены озеленением города, - результаты опроса

18 мая 2017, 12:08 Комментарии

Около половины бишкекчан неудовлетворены озеленением города. Таковы результаты опроса горожан "А зеленый ли наш город?", проведенного организацией SIAR Research and Consulting.

Результаты озвучила директор исследовательско-консалтингового агентства Айнура Сагынбаева.

По результатам исследований, 51% жителей Первомайского района неудовлетворены озеленением города, в Ленинском районе - 43%, в Свердловском - 55%, в Октябрьском - 50%.

К проблемам, связанным с озеленением Бишкека, жители относят низкую экологическую культуры, застройку зданий, отсутствие ухода, незаконную вырубку деревьев, промышленные выбросы в атмосферу и транспорт.

"Половина горожан неудовлетворена озеленением города. Чем старше горожане, тем больше. Ситуация за 10 лет ухудшилась", - сообщила А.Сагынбаева.

Также она отметила, что преобладающая доля горожан готовы вносить свой вклад в озеленение столицы.