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Около половины бишкекчан неудовлетворены озеленением города, - результаты опроса

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426684-ru.html

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18 мая 2017, 12:08       Комментарии

Около половины бишкекчан неудовлетворены озеленением города. Таковы результаты опроса горожан "А зеленый ли наш город?", проведенного организацией SIAR Research and Consulting.
Результаты озвучила директор исследовательско-консалтингового агентства Айнура Сагынбаева.
По результатам исследований, 51% жителей Первомайского района неудовлетворены озеленением города, в Ленинском районе - 43%, в Свердловском - 55%, в Октябрьском - 50%.
К проблемам, связанным с озеленением Бишкека, жители относят низкую экологическую культуры, застройку зданий, отсутствие ухода, незаконную вырубку деревьев, промышленные выбросы в атмосферу и транспорт.
"Половина горожан неудовлетворена озеленением города. Чем старше горожане, тем больше. Ситуация за 10 лет ухудшилась", - сообщила А.Сагынбаева.
Также она отметила, что преобладающая доля горожан готовы вносить свой вклад в озеленение столицы.

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