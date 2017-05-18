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"Вахта памяти" объявляет автопробег Бишкек – Великий Новгород для поиска погибших кыргызстанцев во время ВОВ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vahta-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426682-ru.html

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18 мая 2017, 12:02       Комментарии

"Вахта памяти-2017" объявляет автопробег по маршруту Бишкек – Великий Новгород для поиска погибших во время ВОВ, сообщают координаторы мероприятия.
"Если ваши родные погибли или пропали без вести в Новгородской или Ленинградской области, отзовитесь и запишитесь на автопробег! Для посещения мест захоронений и боев воинов-кыргызстанцев Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш", Союз десантников Кыргызстана, ВПО "Родина", Республиканский Совет ветеранов собирает списки для участия в автопробеге: Вахта памяти — 2017 – Бишкек – Великий Новгород. В прошлом году мы получили приглашение на фестиваль патриотической песни "Сердцем причастны" в город Холм. Организаторы — афганцы, десантники, ветераны из России и Беларуси. Лететь дорого, решили добраться автопробегом. Наша задача попасть на место последнего боя и захоронение дедов или прадедов, установить мемориальную табличку, если надо. А еще сказать спасибо россиянам, которые ухаживают за могилами наших земляков, родных, познакомиться с поисковиками, которые круглый год работают в поисковых экспедициях, собирая останки в лесах и болотах. В пробег зовем взрослых с детьми, ведь прошло 25 лет, мы живем в разных государствах, и правде о войне все сложнее пробиться сквозь информационный мусор. А реальность она в поисковых экспедициях, в обычных российских селах, в человеческом общении — это главная задача автопробега", – рассказывают представители поискового движения Кыргызстана.
У каждого участника автопробега будет свое личное задание: планируется, что по ходу движения машин участники пробега будут фотографировать братские могилы, памятники, записывать информацию, сверять с базами данных ОБД Мемориал, Подвиг народа. Память народа, с данными по Кыргызской Республике. А также встречаться и посещать музеи, в которых хранится информация о боях по месту гибели родных участников автопробега.
"На сегодня Андрей Мальцев и Анна Шмырина из Бишкеке нашли данные о том, что их деды погибли в Новгородской области в селах Медведь и Борки – они первыми с детьми записались в состав Вахты памяти Бишкек – Великий Новгород. В Новгородской и Ленинградской области погибли тысячи наших земляков. Загляните в документы, проверьте где погибли ваши родные по интернету, по электронным базам данных ОБД Мемориал, "Подвиг народа", "Память народа", в Книгах Памяти. Если не можете справится сами, обратитесь в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш". 0555-923-603, ptahasvet@ru, их можно найти и на "Фейсбуке"", – говорится в сообщении.

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