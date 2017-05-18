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Активист: Работники «Зеленстроя» вырубают здоровые деревья в Бишкеке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426680-ru.html

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18 мая 2017, 12:01       Комментарии

В Бишкеке за полгода уничтожено около 3 тыс. деревьев. Об этом на круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек" рассказал член инициативной группы горожан Юрий Андреев.
По его словам, по объему массив срубленных деревьев можно сравнить с Карагачевой рощей.
«Сами работники «Зеленстроя» не знают, какие деревья нужно вырубать, а какие оставлять. К примеру, на пересечении улиц Киевская и Панфилова вырубили пять здоровых деревьев», — сказал он.
Активист считает, что решать проблему с дорогами через вырубку деревьев — не выход.

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