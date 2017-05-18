Активист: Работники «Зеленстроя» вырубают здоровые деревья в Бишкеке

18 мая 2017, 12:01 Комментарии

В Бишкеке за полгода уничтожено около 3 тыс. деревьев. Об этом на круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек" рассказал член инициативной группы горожан Юрий Андреев.

По его словам, по объему массив срубленных деревьев можно сравнить с Карагачевой рощей.

«Сами работники «Зеленстроя» не знают, какие деревья нужно вырубать, а какие оставлять. К примеру, на пересечении улиц Киевская и Панфилова вырубили пять здоровых деревьев», — сказал он.

Активист считает, что решать проблему с дорогами через вырубку деревьев — не выход.