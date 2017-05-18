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Борцы Узур Джузупбеков и Руслан Царев взяли серебро Исламских игр

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360033_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426679-ru.html

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18 мая 2017, 11:33       Комментарии

Два борца из Кыргызстана Узур Джузупбеков и Руслан Царев стали серебряными призерами Исламских игр солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).
Как сообщает официальный сайт игр, в первый день состязаний по борьбе греко-римского стиля разыгрывались четыре комплекта медалей.
В частности, в весовой категории до 71 кг Руслан Царев стартовал с четвертьфинала и выиграл схватку у Джехуна Овездурдиева из Туркменистана, затем в поединке за выход в финал оказался сильнее борца из Ирака Таха Ясин аль-Салихи.
В финале Царев уступил Махаммадали Гераей из Ирана и стал серебряным призером игр.
Второе серебро в рамках дня завоевал Узур Джузупбеков, выступающий в весовой категории до 98 кг. Он также стартовал с четвертьфинала и на пути к финалу одолел Сулеймана Демирджи из Турции и Кыяса Эсенова из Туркменистана. В главной схватке он уступил Орхану Ниуриеву из Азербайджана и занял второе место.
Также в весовой категории до 80 кг выступил Атабек Азисбеков, который в итоге занял пятое место, остановившись в шаге от бронзовой медали.
Отметим, чемпионом Исламских игр по греко-римской борьбе стал Каныбек Жолчубеков весовой категории до 59 кг.
На сегодняшний день в копилке сборной Кыргызстана восемь медалей, из которых две золотые, завоеванные дзюдоистом Юрием Краковецким и Жолчубековым. А также серебро Джузупбекова и Царева, помимо этого бронзовые медали взяли Дарья Таланова (плавание), дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев и Бектур Рысмамбетов.

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