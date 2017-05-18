Сооронбай Жээнбеков может покинуть пост премьер-министра после 15 июня

18 мая 2017, 11:37 Комментарии

Сооронбай Жээнбеков покинет пост премьер-министра, если на съезде СДПК утвердят его кандидатуру на пост президента.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев напомнил, что согласно закону о выборах, кандидат в президенты, занимающий политическую должность, должен оставить свой пост для участия на выборах.

"Будет съезд партии и будет решение, но на съезде ситуация теоретически может измениться. Ведь мало ли что политсовет захотел, это около десятка человек. Если на съезде партия поддержит кандидатуру Жээнбекова, то после того, как будет объявлена дата выборов, будет постановление правительства и ЦИК начнет регистрацию кандидатов. Кандидат Жээнбеков должен будет оставить свою должность премьер-министра. По закону о правительстве, исполняющим обязанности премьера будет первый вице-премьер. Все остальные члены правительства будут работать в штатном режиме без "и.о.", ведь премьер-министр не ушел в отставку. Если в середине предвыборной гонки Жээнбеков вдруг изменит свое решение и снимет свою кандидатуру, он может вернуться к своей должности премьер-министра", - пояснил Осмоналиев.

Он отметил, что по закону регистрация кандидатов в президенты начнется за четыре месяца до выборов. Напомним, вчера парламент во втором чтении поддержал законопроект о переносе даты голосования на 15 октября. Если дата будет утверждена, то регистрация кандидатов начнется 15 июня и, таким образом, Жээнбеков может покинуть пост премьер-министра в середине июня.