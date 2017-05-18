В Кара-Кульджинском районе река смыла 50 метров дамбы

18 мая 2017, 11:45 Комментарии

В селе 1 Мая на участке Булбул Кара-Кульджинского района река смыла 50 метров дамбы. Об том сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, на место ЧС выехали спасатели и комиссия Гражданской защиты для выяснения обстоятельств. В настоящий момент привлечены силы и средства - спецтехника с МЧС и погрузчик с Управления водного хозяйства Кара-Кульджинского района для восстановительных работ. Место прорыва реки засыпается камнями.

Отметим, дамба была построена 2011 году длиной 740 м.