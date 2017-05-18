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В Кара-Кульджинском районе река смыла 50 метров дамбы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360045_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426677-ru.html

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18 мая 2017, 11:45       Комментарии

В селе 1 Мая на участке Булбул Кара-Кульджинского района река смыла 50 метров дамбы. Об том сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, на место ЧС выехали спасатели и комиссия Гражданской защиты для выяснения обстоятельств. В настоящий момент привлечены силы и средства - спецтехника с МЧС и погрузчик с Управления водного хозяйства Кара-Кульджинского района для восстановительных работ. Место прорыва реки засыпается камнями.
Отметим, дамба была построена 2011 году длиной 740 м.

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